Tenet | la spiegazione del finale il significato delle parole viaggio nel tempo e tutte le risposte alle domande

Il finale di Tenet ha un significato che potrebbe sfuggire allo spettatore dopo una sola visione del film. Come si sono realmente incontrati il Protagonista ( John David Washington ) e Neil ( Robert Pattinson )? Il finale significa che il tempo può essere modificato o ha creato un paradosso del nonno? Chi si muoveva avanti e indietro (e cosa faceva) nella battaglia finale? Qual era il piano di Sator ( Kenneth Branagh ) e cosa volevano gli esseri umani del futuro? Cosa fanno realmente le capsule d’argento? Chi ha sparato il primo colpo inverso durante la sequenza di apertura dell’opera? E questo prepara davvero il terreno per Tenet 2? Undicesimo lungometraggio di Christopher Nolan, Tenet ( qui la recensione ) è meno un sequel spirituale di Inception che il culmine dei tre film che ha realizzato nel decennio successivo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it