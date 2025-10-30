Tendenze make-up per l'autunno secondo Manuele Mameli | basta glow finish opaco sulla pelle e labbra scure
Manuele Mameli a Fanpage.it ha spiegato quali saranno le tendenze make-up dell'AutunnoInverno 2025-26 per quanto riguarda base viso, blush, ombretto, rossetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Halloween è alle porte! Effetti speciali e un tocco di sofisticato mistero: quali sono le tendenze make-up per la notte più spaventosa dell’anno? Scopri tutti i migliori beauty look nel nuovo articolo del blog e preparati a brillare! - facebook.com Vai su Facebook
Tendenze make-up per l’autunno secondo Manuele Mameli: basta glow, finish opaco sulla pelle e labbra scure - 26 per quanto riguarda base viso, blush, ombretto ... Lo riporta fanpage.it
Make-up autunno 2025: dal colore del momento, quello della zucca tostata, al blush effetto nuvola, i trend beauty di stagione - Rossetti intensi dalle texture ricche, occhi scaldati da vibranti sfumature autunnali, blush che si posano come nuvole sul viso e highlighter freddi che danno un nuova interpretazione alla stagione ap ... vanityfair.it scrive
Come realizzare il cinnamon roll make-up - Sfumato e luminoso, è amatissimo anche dalle star ... amica.it scrive