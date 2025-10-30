Tenaris 3° trimestre 2025 ricavi per 2,98 miliardi USD utile netto a 453 milioni USD e flusso di cassa libero a 133 milioni USD
Margine EBITDA al 25,3%, posizione finanziaria netta a 3,5 miliardi USD. Dividendo intermedio di 0,29 USD per azione approvato. Nei primi nove mesi del 2025 fatturato a 8,99 miliardi USD (-7% ) Tenaris S.A. (NYSE e Messico: TS; Borsa Italiana: TEN) (“Tenaris”) ha annunciato oggi i risultati r. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Domani Tenaris alzerà il velo sui conti del terzo trimestre, mentre il giorno successivo è prevista la conference call con gli analisti. Occhio alla guidance - facebook.com Vai su Facebook
Tenaris: -1% utile III trim a 453 mln $, ricavi +2% a 2,9 mld, entrambi sopra stime (RCO) - Ok a dividendo intermedio 0,29 $/azione, totale 300 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Secondo ilsole24ore.com
Tenaris, trimestrale e dividendo intermedio sopra le attese. Raffica di buy sul titolo - Per il quarto Tenaris si aspetta vendite vicine ai livelli del terzo, ma costi e margini risentiranno pienamente dell’aumento dei costi lega ... Come scrive msn.com
Tenaris balza dopo i conti sopra stime, piace il buyback - (Il Sole 24 Ore Radiocor) – Partita subito con il piede giusto dopo la pubblicazione dei conti del terzo trimestre e dei primi nove mesi dell'anno, Tenaris ha accelerato arrivando a guadagnare fino a ... ilsole24ore.com scrive