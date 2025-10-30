Temporali sull’Italia scatta l’allerta gialla per maltempo in otto regioni
(Adnkronos) – Forti temporali, fulmini, raffiche di vento. Dopo una breve tregua, il maltempo torna ad abbattersi sull'Italia da Nord a Sud e così, oggi giovedì 30 ottobre, scatta l'allerta meteo gialla in ben otto regioni. A causare la nuova ondata di maltempo, un’area di bassa pressione in avvicinamento dalla Francia che porterà correnti sud-occidentali caldo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
-IMMAGINI RADAR ore 21.05- ? Temporali sulla Bassa ? Genesi di diversi temporali tra la Bassa pianura, il goriziano e la fascia costiera con abbondanti precipitazioni e rinforzi del vento. Fenomenologia sempre in spostamento verso Est/Nord-Est. Segnal Vai su Facebook
Tempesta Amy, effetti sull'Italia: temporali e vento forte. A Ravenna il raro fenomeno dello Storm surge - X Vai su X
Piogge e temporali sull'Italia, scatta l'allerta gialla in cinque regioni - Stavolta ad essere colpito sarà in particolare il Sud, che si troverà alle prese fin dal mattino ... Si legge su adnkronos.com