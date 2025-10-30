Temporali sull’Italia scatta l’allerta gialla per maltempo in otto regioni

(Adnkronos) – Forti temporali, fulmini, raffiche di vento. Dopo una breve tregua, il maltempo torna ad abbattersi sull'Italia da Nord a Sud e così, oggi giovedì 30 ottobre, scatta l'allerta meteo gialla in ben otto regioni. A causare la nuova ondata di maltempo, un’area di bassa pressione in avvicinamento dalla Francia che porterà correnti sud-occidentali caldo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

