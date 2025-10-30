Temporali in arrivo su Napoli e Campania | allerta meteo della Protezione civile

La Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello “giallo” per temporali a partire dalle 20 di oggi fino alle 14 di venerdì 31 ottobre.L’avviso riguarda la possibilità di precipitazioni improvvise e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

