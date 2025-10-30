Temporali in arrivo | scatta l’allerta meteo gialla
La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un'allerta meteo di livello giallo per temporali valida a partire dalle ore 20 di oggi, giovedì 30 ottobre, e fino alle 14 di venerdì 31 ottobre. L'avviso, emesso in base alle valutazioni del Centro Funzionale regionale, prevede un.
