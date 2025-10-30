Temporali in arrivo da stasera è allerta meteo in Campania

2anews.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un avviso di allerta meteo in Campania di livello Giallo per temporali è stato emanato a partire dalle 20 di oggi. La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo in Campania di livello Giallo per temporali a partire dalle 20 di oggi fino alle 14 di . 🔗 Leggi su 2anews.it

temporali in arrivo da stasera 232 allerta meteo in campania

© 2anews.it - Temporali in arrivo, da stasera è allerta meteo in Campania

