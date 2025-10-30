temporali in arrivo allerta meteo gialla sulla campania

Tempo di lettura: 2 minuti La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali a partire dalle 20 di oggi fino alle 14 di domani, venerdì 31 ottobre. L’avviso riguarda la possibilità di precipitazioni improvvise e particolarmente intense, anche se di breve durata, soprattutto sulla fascia costiera e, in particolare, sulle zone di allerta 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino – Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele). Sono previste precipitazioni intense che si manifesteranno a carattere temporalesco e potranno avere rapidità di evoluzione e particolare intensità a scala locale: si potranno verificare anche grandine, fulmini e raffiche di vento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

