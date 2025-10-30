Temi del nostro tempo arriva Carofiglio

Mercoledì 5 novembre alle ore 21 all’Auditorium del Centro Affari di Arezzo sarà sul palco Gianrico Carofiglio per la sua conferenza dal tema “Con Parole Precise, Manuale di autodifesa civile”, tratta dall’omonimo libro Feltrinelli.La conferenza rientra nel ciclo di incontri Temi del Nostro Tempo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Scopri altri approfondimenti

Gentili genitori, nell’ambito delle iniziative di collaborazione scuola-famiglia e con l’obiettivo di offrire occasioni di riflessione e confronto sui temi della crescita e delle relazioni educative, il nostro Istituto organizza due incontri rivolti ai genitori degli alunni delle - facebook.com Vai su Facebook

La serata finale della rassegna Temi del Nostro Tempo - Venerdì 18 aprile alle 21 al Circolo Artistico la lezione affidata alla Professoressa Donatella Di Cesare sul tema “Democrazia e Anarchia, il potere nella polis greca” Venerdì 18 aprile alle 21 al ... Riporta lanazione.it

Assolombarda, Castoldi: "Innovazione e formazione i temi centrali del nostro tempo" - Assolombarda, Castoldi: "Innovazione e formazione i temi centrali del nostro tempo" "Un'assemblea di grandissimo interesse in quanto sono stati trattati tutti i temi centrali del nostro tempo. Scrive affaritaliani.it