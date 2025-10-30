Teleriscaldamento scontro Pd-Lega su Simonetti | tra ipocrisia e attacco vergognoso
Una fotografia al gazebo della Lega contro il polo energetico del Caleotto ha scatenato un duro botta e risposta tra Partito Democratico e Lega sul tema del teleriscaldamento lecchese. Al centro della polemica Stefano Simonetti, presidente di Acinque Energia, immortalato accanto al cartello "No. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Altre letture consigliate
Lecco, scontro in città a pochi mesi dalle elezioni sul progetto del teleriscaldamento . Raccolte già centinaia di firme fra i residenti preoccupati per le ripercussioni dell’impianto. Vai su Facebook
Banche, la Lega allo scontro aperto: irritanti, rafforzeremo il contributo - L’opposizione Il dem Boccia: loro si dividono, mentre l’economia rallenta e cala la produzione ... Si legge su msn.com
Scontro sulle banche. La Lega punta a 5 miliardi, FI fa muro. Orsini: 'Piano industriale a 3 anni - La maggioranza torna a dividersi sull'ipotesi di un contributo da chiedere alle banche in vista della prossima legge di bilancio. Segnala ansa.it
Elezioni in Toscana, scontro con Vannacci. Giovanni Galli rinuncia a correre: «Volevo essere capolista della Lega ma...» - L'ex campione del mondo Giovanni Galli è l’agnello sacrificale del repulisti di Roberto Vannacci nella Lega Toscana: Giovanni Galli - Secondo corrierefiorentino.corriere.it