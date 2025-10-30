Telecamere nascoste in 12 appartamenti all’Aquila | studenti e famiglie spiati nei bagni e nelle camere

Dodici appartamenti affittati a studenti e famiglie sono stati trasformati in una sorta di 'Grande Fratello' in quel dell'Aquila. Telecamere nascoste negli specchi e nelle camere da letto riprendevano gli inquilini all’insaputa. La procura locale indaga per interferenze illecite nella vita privata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

