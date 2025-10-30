Telecamere installate in bagni e camere da letto sul telefono del proprietario l’app per spiare gli inquilini

Roma, 30 ottobre 2025 – Il Grande Fratello in un palazzo della periferia dell'Aquila. Ignari inquilini, spesso studenti e studentesse universitarie ma anche allievi della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza, venivano spiati attraverso webcam piazzate in camere da letto, salotti e bagni. A fare la scoperta è stata una ragazza, studentessa fuori sede, che ha notato uno strano riflesso nello specchio del bagno e notato una micro telecamera con trasmettitore wireless. La giovane ha quindi presentato denuncia alla oolizia facendo scattare le indagini. Gli agenti, su ordine della magistratura, hanno così avviato una perquisizione, anche informatica, negli nei confronti del proprietario dell'abitazione, un aquilano di 56 anni, proprietario anche di altri appartamenti in affitto nello stesso condominio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

