Technogym archivia i primi nove mesi del 2025 con ricavi per 708,5 milioni, in crescita del 14% rispetto al pari periodo dello scorso anno (+15% a cambi costanti). I ricavi al 30 settembre registrano una solida crescita sia del business BtoB (+15%) che del BtoC (+10,1%) che confermano l’andamento positivo già registrato nei primi sei mesi dell’anno corrente. Il Gruppo registra una crescita in tutte le aree geografiche. Nelle Americhe migliora il trend di crescita rispetto a quanto di positivo già registrato nei primi sei mesi del 2025. Prosegue la tendenza molto positiva anche in Europa e Middle East mentre si registra un miglioramento del trend in Apac (Asia, Pacifico e Oceania). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Technogym gonfia i muscoli. Ricavi in crescita del 14% nei primi nove mesi dell’anno