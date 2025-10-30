teatro fuori dagli schemi rezza e mastrella sul palco

Un viaggio teatrale fatto di strani personaggi, frammenti surreali e richiami alla società in cui siamo immersi. È quanto promette "Pitecus", lo spettacolo di Flavia Mastrella e Antonio Rezza in programma domani alle 21.30 al cinema Italia di Macerata. Organizzato da Artemigrante, in collaborazione con il Basquiat Bistrot, l’evento vedrà l’attore Rezza calcare il palco, immerso in una storia dalla trama tutt’altro che lineare, ambientata in un microcosmo disordinato e conflittuale. Attore, regista e sceneggiatore, Antonio Rezza si unisce in duo artistico con la scultrice e scenografa Flavia Mastrella, curatrice dei quadri di scena, in uno spettacolo che analizza il rapporto fra l’uomo e le sue perversioni: dai giovani in cerca di un’occasione agli anziani in cerca d’identità, a pluridecorati che speculano sulle disgrazie altrui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

