Teatro della Toscana il TAR fissa udienza per il 24 marzo | cosa accade ora?
Il TAR del Lazio non sospende i decreti del Ministero della Cultura che hanno escluso la Fondazione Teatro della Toscana dall’elenco dei Teatri Nazionali, ma decide di accelerare l’esame del ricorso. L’udienza di merito è stata fissata per il 24 marzo 2026, molto prima rispetto ai tempi ordinari. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
