Teatro della Toscana declassato il Tar accoglie la domanda cautelare | udienza il 24 marzo

Firenze, 30 ottobre 2026 – Il Tar del Lazio ha accolto la domanda cautelare proposta dalla Fondazione Teatro della Toscana nei confronti dei decreti del Ministero della cultura che ne hanno disposto la “non ammissione” per il triennio 2025-2027 nell'ambito dei “Teatri Nazionali”. Alessandro Giuli ministro della Cultura del Governo Meloni (Photo by Roberto Serra Iguana) L'accoglimento è stato disposto ai sensi dell'articolo 55, comma 10, del Codice processo amministrativo, ossia ritenendo che le esigenze cautelari rappresentate possano trovare soddisfazione mediante la rapida fissazione dell’udienza pubblica al 24 marzo 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Teatro della Toscana declassato, il Tar accoglie la domanda cautelare: udienza il 24 marzo

Argomenti simili trattati di recente

FONDAZIONE SIPARIO TOSCANA ONLUS / LA CITTÀ DEL TEATRO AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE Per la presentazione di candidature da inserire all’interno della Direzione Artistica della Fondazione Sipario Toscana Onlus/La Città del Teatr - facebook.com Vai su Facebook

Apertura della stagione del Teatro della Toscana alla Pergola di Firenze con Toni Servillo e il suo omaggio a Antonio Neiwiller, artista napoletano suo compagno di scena scomparso nel 1993. #TGRToscana ?Francesco Tei - X Vai su X

Teatro della Toscana declassato, il Tar accoglie la domanda cautelare: udienza il 24 marzo - Di fatto non è stata sospesa l’efficacia del decreto ministeriale, ma il giudice ha affermato che le questioni emerse “necessitino di un meditato approfondimento e che le esigenze della ricorrente Fon ... Segnala lanazione.it

Teatro Toscana declassato, il Tar accoglie il ricorso del Comune di Firenze - Il Tar del Lazio ha accolto la domanda cautelare della Fondazione Teatro della Toscana contro i decreti del Ministero della Cultura che avevano disposto ... Da gonews.it

Teatro della Toscana declassato. Nuova battaglia, il ricorso al Tar: "Contro le motivazioni pretestuose" - Nuovo capitolo sul declassamento del Teatro della Toscana che comprende anche il palcoscenico di Pontedera. Secondo lanazione.it