Teatro Comunale via alla danza ’Brother to Brother’ apre la stagione | In scena tutta la forza dei vulcani
"Io con il vulcano ci vivo. Lo vedo, lo sento ogni giorno. E per la ‘muntagna’ avverto un rispetto profondo e un affetto viscerale", ammette Roberto Zappalà, coreografo fondatore dell’omonima compagnia catanese e direttore del centro ‘Scenario pubblico’: vivere alle pendici di un vulcano imponente come l’ Etna significa anche ‘assorbirne’ la forza, il fascino e il mistero. Dall’altra parte del mondo, in Giappone, c’è un altro vulcano altrettanto iconico, il Fuji, un gigante silente, in attesa, quasi a rispecchiare la cultura di quel mondo orientale. Etna e Fuji, vulcani fratelli, ispirano " Brother to Brother ", il nuovo spettacolo della Compagnia Zappalà che domani alle 20. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
