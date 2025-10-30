teatro comunale sold out la rilettura di ravel conquista il pubblico

Bologna, 29 ottobre 2025 – L ’omaggio a Maurice Ravel registra due serate da tutto esaurito al Comunale Nouveau. ’Boléro - Ravel’ ha debuttato in prima assoluta questa sera con Luciana Savignano, astro luminoso della danza, e la star del balletto spagnolo Sergio Bernal. Per l’ultimo appuntamento della stagione di danza (in replica stasera alle 20,30), il teatro ha scelto una delle pagine più celebri del compositore francese presentata nella nuova produzione di Daniele Cipriani, su testo di Vittorio Sabadin e la regia teatrale di Anna Maria Bruzzese. Savignano, iconica interprete del Bolero oggi 81enne, evoca, nella celebre versione di Maurice Béjart, la genesi del capolavoro, intrecciando passi di danza e frammenti di memoria coreografica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

