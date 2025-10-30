Teatro Comunale l' étoile Nicoletta Manni porta a Modena la sua Gioia di danzare

Prosegue domenica 2 novembre 2025 alle 20.30 la stagione di Danza al Teatro Comunale di Modena con La gioia di danzare, gala di danza di Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko con i ballerini del Teatro alla Scala.Acclamata étoile del Teatro, Nicoletta Manni presenta uno spettacolo il cui titolo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

