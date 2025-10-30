Teatro Augusteo in scena l’opera musical di Peppe Lanzetta

Anteprima24.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Al teatro Augusteo di Napoli, Piazzetta duca d’Aosta 263, da venerdì 7 a domenica 16 novembre 2025, sarà in scenaOpera di Periferia”, Opera musical di Peppe Lanzetta. Uno spettacolo dal grande impatto emozionale con protagonisti Ivan Granatino, Maria Rosaria Virgili, con le Ebbanesis, Maurizio Capone & Bungtbangt e ancora con in o.a. Alessandra Ciccariello, Vincenzo D’Ambrosio, Mattia Ferraro, Alfredo Mundo, Peppoh, Danilo Rovani, Lorenzo Simeone e la partecipazione straordinaria di Peppe Lanzetta. Regia e scene di Bruno Garofalo. Musiche di Maurizio Capone. Coreografie di Orazio Caiti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

teatro augusteo in scena l8217opera musical di peppe lanzetta

© Anteprima24.it - Teatro Augusteo, in scena l’opera musical di Peppe Lanzetta

Approfondisci con queste news

teatro augusteo scena l8217operaTeatro Augusteo: la nuova stagione che canta Napoli - È quello di Napoli, della sua voce e della sua memoria, tornata a essere la ... Segnala 2anews.it

Malika Ayane a teatro Augusteo: «Stanca del pop guardo al jazz» - «A teatro» è lo spettacolo che stasera riporta Malika Ayane a Napoli, sul palco dell'Augusteo. Lo riporta ilmattino.it

teatro augusteo scena l8217operaAlessandro Cattelan, lo show al Teatro Augusteo: «Da arci-umano sfido l’intelligenza artificiale» - Umano contro macchina, risate contro algoritmi: Alessandro Cattelan torna dove tutto è ancora analogico, il teatro. Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro Augusteo Scena L8217opera