Tasso fisso o variabile nel 2025 | simulazioni e confronto completo per scegliere il mutuo giusto

Il mercato immobiliare italiano vive una stagione di ritrovata vivacità mentre la Banca Centrale Europea ha deciso di mantenere fermi i tassi di interesse, segnando una pausa dopo la lunga stagione di ribassi che ha caratterizzato gli ultimi diciotto mesi. La riunione del 30 ottobre ha confermato quanto già anticipato dagli analisti finanziari: il ciclo di tagli al costo del denaro sembra essere giunto al termine, con i tassi sui depositi che rimangono ancorati al 2,00%, quelli sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,15% e i prestiti marginali al 2,40%.?? Il ciclo di ribassi si chiude. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tasso fisso o variabile nel 2025: simulazioni e confronto completo per scegliere il mutuo giusto

