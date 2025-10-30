Tassi la Fed dà un altro mini-taglio

Arriva un altro taglio ai tassi americani dalla Federal Reserve, il secondo consecutivo da un quarto di punto apportato dall'istituto guidato da Jerome Powell. Ieri il Federal Open Market Committee (Fomc), l'organismo della Federal Reserve responsabile della politica monetaria degli Stati Uniti, ha deciso - con 10 voti a favore e due contrari - di ridurre i tassi d'interesse nella forchetta 3,75%-4%, come da tempo previsto dagli analisti. I due voti dissonanti sono, da una parte, quello dal trumpiano Stephen Miran che avrebbe voluto un taglio da mezzo punto e, dall'altra, quello del presidente della Fed di Kansas City, Jeffrey Schmid, il quale avrebbe voluto mantenere invariato il costo del denaro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

