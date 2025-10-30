Taranto e Lecce più vicine | aperta la nuova variante a San Pancrazio Salentino

Brindisireport.it | 30 ott 2025

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Nella mattinata di oggi, giovedì 30 ottobre, Anas ha aperto al traffico la variante di San Pancrazio Salentino, collocata lungo la strada statale 7ter “Salentina”, rientrante nel piano di ammodernamento dell’itinerario della Bradanica-Salentino. Il progetto, per un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

