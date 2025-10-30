Tempo di lettura: 3 minuti Tappa finale questo pomeriggio all’Arco di Traiano del “Keep Clean And Run for Peace – Pulisci e Corri”. La sesta tappa di questo percorso sulle tracce della via Francigena del Sud rientra nel programma della undicesima edizione di questa corsa che vuole anche raccogliere i rifiuti conosciuta anche come “il plogging più lungo del mondo”. Nata nel 2014, da un’idea di Roberto Cavallo, il percorso di questo 2025 è iniziato lo scorso sabato 25 ottobre ed è giunta a Benevento dopo una percorrenza complessiva di circa 340 chilometri da Faicchio al capoluogo. L’ideatore del percorso ha voluto queste sei tappe lungo la storica via Francigena con lo scopo di renderla più pulita rimuovendo quei rifiuti che sono stati sconsideratamente lasciati da chissà chi senza alcun ritegno e senza rispetto per il rilievo storico-spirituale del tracciato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tappa finale del Keep Clean And Run for Peace a Benevento: le foto della giornata