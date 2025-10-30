Tappa finale del Keep Clean And Run for Peace a Benevento | le foto della giornata

Anteprima24.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Tappa finale questo pomeriggio all’Arco di Traiano del “Keep Clean And Run for Peace – Pulisci e Corri”. La sesta tappa di questo percorso sulle tracce della via Francigena del Sud rientra nel programma della undicesima edizione di questa corsa che vuole anche raccogliere i rifiuti conosciuta anche come “il plogging più lungo del mondo”. Nata nel 2014, da un’idea di Roberto Cavallo, il percorso di questo 2025 è iniziato lo scorso sabato 25 ottobre ed è giunta a Benevento dopo una percorrenza complessiva di circa 340 chilometri da Faicchio al capoluogo. L’ideatore del percorso ha voluto queste sei tappe lungo la storica via Francigena con lo scopo di renderla più pulita rimuovendo quei rifiuti che sono stati sconsideratamente lasciati da chissà chi senza alcun ritegno e senza rispetto per il rilievo storico-spirituale del tracciato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

tappa finale del keep clean and run for peace a benevento le foto della giornata

© Anteprima24.it - Tappa finale del Keep Clean And Run for Peace a Benevento: le foto della giornata

Approfondisci con queste news

tappa finale keep cleanA Faicchio la quinta tappa dell’undicesima edizione del Keep Clean and Run con l’ecorunner Roberto Cavallo - Si è conclusa a Faicchio la quinta tappa dell’undicesima edizione del Keep Clean and Run, il plogging più lungo del mondo ideato dall’ecorunner Roberto Cavallo. Lo riporta ntr24.tv

tappa finale keep cleanRiparte Keep clean and run 2025 - Partita da Albano Laziale il 25 ottobre, in 338 km arriverà a Benevento il 30 ottobre. r101.it scrive

Ad Albano, Nemi e Velletri di corsa con Roberto Cavallo nella “Keep Clean and Run 2025”, contro i rifiuti - Sabato 25 ottobre la 11^ edizione di Keep Clean and Run ha attraversato i Castelli Romani con tappe a Albano, Nemi e Velletri. Riporta castellinotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Tappa Finale Keep Clean