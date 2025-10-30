Tap & vai al Tardini | addio contanti sulle navette Tep
A partire dalla partita Parma-Bologna del 2 novembre, il biglietto delle navette per lo Stadio si pagano direttamente a bordo con carta di credito o bancomat contactless. Non sarà più possibile pagare in contanti. Come funziona: Tap sulla validatrice con carta o dispositivo. 1 carta = 1 biglietto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
