Tanzania proteste dopo le elezioni | auto e moto bruciate ad Arusha
Grosse proteste in Tanzania nel secondo giorno di manifestazioni in seguito alle contestate elezioni che hanno riconfermato la presidente uscente Hassan alla guida del Paese. I manifestanti hanno incendiato un autobus e una stazione di servizio, attaccato commissariati di polizia e danneggiato seggi elettorali in vari distretti, e immagini dell’Associated Press hanno mostrato un’auto e una moto bruciate nelle strade di Arusha. Due persone, un civile e un agente di polizia, sono morte durante le proteste da mercoledì, secondo Amnesty International. Giovedì, la commissione elettorale ha annunciato attraverso la televisione di stato che la presidente Hassan aveva ottenuto il 96,99% dei voti nelle circoscrizioni scrutinate, ma i candidati presidenziali dei due principali partiti di opposizione erano stati esclusi dalla corsa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
