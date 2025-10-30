Tanzania il Kilimangiaro ha perso il 75% delle sue specie vegetali sulle pendici inferiori

Una ricerca internazionale rivela che il vero nemico della biodiversità non è il clima, ma l'espansione umana. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Tanzania, il Kilimangiaro ha perso il 75% delle sue specie vegetali sulle pendici inferiori

Contenuti che potrebbero interessarti

Il Monte Kilimanjaro, con i suoi 5.895 metri, è la montagna più alta dell’Africa,soprannominata “Il Tetto d’Africa”. Questo imponente stratovulcano si trova nella Tanzania nordorientale, all’interno del Parco Nazionale del Kilimanjaro, patrimonio UNESCO dal 19 - facebook.com Vai su Facebook

Chi era suor Maria Nerina, che ha perso la vita in auto in Tanzania - In Tanzania, presso la missione di Mwanza, hanno perso la vita suor Lilian Gladson Kapongo, superiora generale delle Carmelitane ... Come scrive avvenire.it