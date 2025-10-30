Tanzania il Kilimangiaro ha perso il 75% delle sue specie vegetali sulle pendici inferiori

Tgcom24.mediaset.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ricerca internazionale rivela che il vero nemico della biodiversità non è il clima, ma l'espansione umana. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

