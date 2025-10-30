Tanzania continuano le proteste | manifestanti sulla pista dell' aeroporto
Rimane difficile la situazione in Tanzania, dove le proteste antigovernative sono proseguite nonostante il coprifuoco imposto dalla polizia. Sui social sono apparsi numerosi video che mostrano un ulteriore escalation nello scontro tra le autorità e manifestanti che in segno di protesta hanno invaso l'aeroporto Internazionale del Kilimangiaro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
