Rimane difficile la situazione in Tanzania, dove le proteste antigovernative sono proseguite nonostante il coprifuoco imposto dalla polizia. Sui social sono apparsi numerosi video che mostrano un ulteriore escalation nello scontro tra le autorità e manifestanti che in segno di protesta hanno invaso l'aeroporto Internazionale del Kilimangiaro.

© Tgcom24.mediaset.it - Tanzania, continuano le proteste: manifestanti sulla pista dell'aeroporto