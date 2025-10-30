Tanti infortuni pochi cambi zero rotazioni | nel Milan giocano sempre gli stessi Numeri e dati

Visti i molti infortuni occorsi dopo la sosta Nazionali di ottobre, nel Milan di Massimiliano Allegri ci sono rotazioni ridotte nell'ultimo periodo. Giocano quasi sempre gli stessi calciatori e questo si riflette nel loro minutaggio. Numeri e dati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Tanti infortuni, pochi cambi, zero rotazioni: nel Milan giocano sempre gli stessi. Numeri e dati

