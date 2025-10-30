Talenti storie di imprese straordinarie ?All’Hotel Bernini Palace la quarta e ultima tappa del nuovo format firmato gruppo Duetorrihotels che celebra l’eccellenza imprenditoriale

30 ottobre 2025 C’è chi ha portato nel mondo secoli di storia vinicola, custodendo con visione contemporanea il valore della tradizione; chi continua a trasformare un sogno di famiglia in un simbolo dell’eccellenza dolciaria italiana; e chi, partendo da un’officina fiorentina, ha saputo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

