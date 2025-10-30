Tale e Quale Show anticipazioni del 31 ottobre

Tale e Quale Show, tutte le anticipazioni della prossima puntata. Una serata decisiva: a “Tale e Quale Show” – il varietà condotto da Carlo Conti e realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda venerdì 31 ottobre alle 21.30 su Rai 1 – i 12 protagonisti sono chiamati a conquistare punti fondamentali nella corsa al titolo di ‘Campione 2025’ in palio venerdì 7 novembre. Sette giorni a trionfare è stata Maryna, applauditissima per la sua intensa interpretazione di Christina Aguilera in ‘Hurt’. A completare il podio Tony Maiello e, a pari punti, Antonella Fiordelisi e Pamela Petrarolo. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Tale e Quale Show, anticipazioni del 31 ottobre

Leggi anche questi approfondimenti

Tutto pronto per un nuovo appuntamento con #taleequaleshow Secondo voi chi arriverà sul podio? domani in prima serata su Rai1 e RaiPlay - X Vai su X

Le foto autografate dei protagonisti di Tale e Quale Show - facebook.com Vai su Facebook

Tale e Quale Show, anticipazioni del 31 ottobre - Una serata decisiva: a “Tale e Quale Show” – il varietà condotto da Carlo Conti e realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda venerdì 31 ottobre alle 21. Segnala 361magazine.com

Tale e Quale Show, anticipazioni della puntata di stasera 24 ottobre - Tutto pronto per la quinta punta di Tale e Quale Show, l'appuntamento con il talent di Carlo Conti tornerà stasera - Secondo corrieredellumbria.it

Tale e Quale Show, sul palco ‘Christina Aguilera’ e ‘Robbie Williams’: giudice speciale, imitazioni e anticipazioni - Tutto pronto per la quinta imperdibile puntata dello show di Rai 1 condotto da Carlo Conti: ecco nel dettaglio cosa vedremo stasera. Secondo libero.it