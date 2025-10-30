Tale e Quale Show 2025 le assegnazioni della semifinale in giuria Sergio Friscia

Tutto pronto per la semifinale di Tale e Quale Show 2025, in giuria Sergio Friscia, le anticipazioni. Una serata decisiva: a Tale e Quale Show – il varietà condotto da Carlo Conti e realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda venerdì 31 ottobre alle 21.30 su Rai1 – i 12 protagonisti sono chiamati a conquistare punti fondamentali nella corsa al titolo di Campione 2025 in palio venerdì 7 novembre. Sette giorni a trionfare è stata Maryna, applauditissima per la sua intensa interpretazione di Christina Aguilera in Hurt. A completare il podio Tony Maiello e, a pari punti, Antonella Fiordelisi e Pamela Petrarolo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Tale e Quale Show 2025, le assegnazioni della semifinale, in giuria Sergio Friscia

