Taglio di 50 milioni alla Metro C l'assessore Patanè | Se governo non ci da i fondi faremo un mutuo

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma Capitale al lavoro per salvare la tratta T1. Mentre il 17 novembre viene presentato il progetto per il prolungamento della linea A fino a Torrevecchia. L'assessore Patanè a Fanpage.it: "Non ne mancano 50, ma 210 milioni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

