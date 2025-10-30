Taglio del nastro per il nuovo parcheggio e l' area verde di via Galilei

FALCONARA MARITTIMA – È stata inaugurata oggi la nuova area di sosta di via Galilei, richiesta con una petizione sottoscritta da 800 persone, tra residenti e pazienti degli studi medici presenti lungo la strada. La realizzazione del parcheggio ha permesso anche di recuperare l’area verde. 🔗 Leggi su Anconatoday.it