Taglio del nastro per il nuovo parcheggio e l' area verde di via Galilei

Anconatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FALCONARA MARITTIMA – È stata inaugurata oggi la nuova area di sosta di via Galilei, richiesta con una petizione sottoscritta da 800 persone, tra residenti e pazienti degli studi medici presenti lungo la strada. La realizzazione del parcheggio ha permesso anche di recuperare l’area verde. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

