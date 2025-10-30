La Banca centrale europea (Bce) ha congelato i principali tassi di interesse. Durante la riunione tenutasi a Firenze, è arrivata la decisione di fissare i tassi sui depositi al 2%, il tasso sui rifinanziamenti al 2,15% e quello sui prestiti marginali al 2,40%. La Bce, attraverso la nota ufficiale, fa sapere che l’ economia ha continuato a crescere malgrado il difficile contesto mondiale. Allo stesso tempo, e qui la nota dolente, le prospettive restano incerte, soprattutto a causa delle attuali controversie commerciali e delle tensioni geopolitiche globali. Così la necessità, secondo il Consiglio direttivo, di assicurare che l’inflazione si stabilizzi intorno al 2% a medio termine. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Taglio dei tassi Bce rimandato, rimangono al 2%: cosa succede a dicembre