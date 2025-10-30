Taglio alberi in città arriva la sentenza del Tar | Ricorso inammissibile

Grosseto, 30 ottobre 2025 – Il Tar ha d ichiarato l’inammissibilità del ricorso presentato dal Comitato piazza Ponchielli contro la delibera comunale sul progetto di manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo comunale per la messa in sicurezza delle strade e delle relative pertinenze. Iniziativa che prevedeva l’abbattimento di 215 alberature, compresi esemplari in piazza Gabriele Parvi (ex piazza Ponchielli), classificati come a rischio, ovvero di classe D. Il Tar ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva in capo al soggetto ricorrente. Il Collegio ha infatti rilevato che il comitato si è costituito solo il 16 settembre 2025, pochi giorni dopo l’adozione della delibera impugnata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Taglio alberi in città, arriva la sentenza del Tar: “Ricorso inammissibile”

