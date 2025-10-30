Tagli in mensa insegnanti a dieta A tavola un primo e niente secondo | Siamo delusi non ce lo meritiamo

Gli insegnanti che pranzano insieme agli alunni nelle mense scolastiche? Non hanno diritto a un pasto completo. In linea con una sentenza della Corte di Cassazione, il Comune di San Giuliano ha ridotto le portate del pranzo consumato dai docenti dei plessi cittadini: per loro solo un primo piatto e un frutto. Niente pane, contorno e secondo. Il provvedimento, assunto per risparmiare e non dover aumentare i costi a carico delle famiglie, è entrato in vigore il 27 ottobre, tra i malumori degli interessati. Fra gli insegnanti si respira un clima di delusione, come racconta Daniela Dominici, maestra di matematica alla primaria "Fermi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

