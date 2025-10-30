Tagli all’assegno di cura | famiglie lasciate sole Contributo dimezzato per mancanza di fondi

È allarme sociale in tutta la provincia di Caserta per le famiglie che assistono in casa persone con disabilità gravi e gravissime. L’assegno di cura, un sostegno economico fondamentale per garantire assistenza e dignità ai più fragili, è stato ridotto del 50%, passando da 1.200 a 500 euro al. 🔗 Leggi su Casertanews.it

