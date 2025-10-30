taekwondo i giovani mangione e frassica eliminati a testa alta dai mondiali 2025

Niente medaglia ma segnali incoraggianti per il futuro in chiave azzurra al termine della settima e ultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, evento principale della stagione in corso di svolgimento a Wuxi (Cina). La spedizione italiana si chiude dunque con all’attivo l’argento di Simone Alessio nella -87 kg come unico piazzamento sul podio, ma oggi i due giovani esordienti in gara hanno ben figurato alla loro prima esperienza in una rassegna iridata assoluta. Angelo Mangione, già campione mondiale juniores nel 2022, si è reso protagonista di un ottimo percorso nella categoria -74 kg battendo al primo turno Erfan Moradi (rappresentante del team dei rifugiati per la Federazione Internazionale) per 8-4 al terzo round e soprattutto il quotato spagnolo campione europeo in carica e oro mondiale 2022 Daniel Quesada Barrera in rimonta con i parziali di 0-6, 4-3 e 5-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

