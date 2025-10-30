Taekwondo Dinçel Kavurat regala alla Turchia la vittoria nel medagliere dei Mondiali 2025

Cala il sipario sui Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, appuntamento principale della stagione che si è disputato a Wuxi (Cina) dal 24 al 30 ottobre. La giornata conclusiva della prima rassegna iridata del nuovo ciclo olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028 ha assegnato gli ultimi due titoli in palio, nella -53 kg femminile e nella -74 kg maschile. Purtroppo i due giovani azzurri impegnati oggi sul tatami (la 17enne pugliese Anna Frassica ed il 18enne siciliano Angelo Mangione) sono usciti di scena nelle eliminatorie mattutine, disputando comunque una gara di spessore al debutto assoluto in una manifestazione di questo livello e sfiorando la vittoria contro avversari capaci poi di salire sul podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

