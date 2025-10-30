Taekwondo a Messina i Campionati Italiani Senior Cinture Nere e Parataekwondo
Dal 7 al 9 novembre il PalaRescifina ospita la rassegna tricolore organizzata dalla FITA: in palio i titoli nazionali e chance di convocazione azzurra. Il PalaRescifina di Messina sarà il palcoscenico dei Campionati Italiani di Taekwondo Senior Cinture Nere e Parataekwondo, in programma dal 7 al 9 novembre 2025. L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo (FITA) con il supporto del Comitato Regionale Sicilia, vedrà in gara i migliori atleti italiani, pronti a contendersi i titoli tricolori e a giocarsi la possibilità di indossare la maglia azzurra nelle prossime competizioni internazionali. 🔗 Leggi su Sportface.it
