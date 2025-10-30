Tacchinardi sulla corsa scudetto | L’Inter è la più forte Chivu sta facendo un ottimo lavoro Sucic? Ecco cosa penso

Inter News 24 Tacchinardi svela quale squadra di Serie A per lui sia la più attrezzata per la competizione! Le ultime sull’ex Juventus. Negli studi di Pressing, Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus, ha analizzato la vittoria dell’Inter contro la Fiorentina e lodato il lavoro della squadra e del suo allenatore, Cristian Chivu. Tacchinardi ha affermato che l’Inter è la squadra più forte del campionato: «Quando l’Inter decide di accelerare, ha qualcosa in più rispetto alle altre squadre. Ha tante individualità che ti possono fare sempre male». Ha poi elogiato la cattiveria con cui la squadra ha affrontato la partita, sottolineando come la squadra abbia giocato con grande intensità. 🔗 Leggi su Internews24.com

