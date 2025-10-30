Tabellone non banale per Sinner a Parigi | dagli ottavi alla semifinale solo potenziali avversari scomodi

Si giocherà senza soluzione di continuità a Parigi fino a domenica, giorno della finale dell’ ATP Masters 1000: Jannik Sinner tornerà in campo domani negli ottavi di finale contro l’argentino Francisco Cerundolo, ma nella parte bassa del tabellone ci sono state pochissime sorprese, quindi il cammino dell’azzurro non sarà dei più semplici. Ad esclusione di Cerundolo, infatti, proveniente da uno spicchio di tabellone privo di teste di serie a causa del forfait del ceco Jakub Mensik a qualificazioni iniziate, l’unico giocatore protetto dal seeding a cadere nei sedicesimi è stato Lorenzo Musetti, battuto nel derby da Lorenzo Sonego. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tabellone non banale per Sinner a Parigi: dagli ottavi alla semifinale solo potenziali avversari scomodi

Scopri altri approfondimenti

Shanghai, Musetti dura un set. Ai quarti di finale va Auger-Aliassime Si ferma agli ottavi la corsa di Lorenzo Musetti al Rolex Shanghai Masters, penultimo Masters 1000 della stagione. L’azzurro, n.8 del tabellone, cade contro la testa di serie n.12 Felix Au Vai su Facebook

Tabellone non banale per Sinner a Parigi: dagli ottavi alla semifinale solo potenziali avversari scomodi - Si giocherà senza soluzione di continuità a Parigi fino a domenica, giorno della finale dell'ATP Masters 1000: Jannik Sinner tornerà in campo domani negli ... Da oasport.it

Sinner giocherà a Parigi la prossima settimana? Le due ipotesi per il debutto, avversario e tabellone - Jannik Sinner è al momento in campo nella finale dell'ATP 500 di Vienna, e la prossima settimana sarà subito impegnato nell'ATP Masters 1000 di Parigi. oasport.it scrive

ATP Parigi il tabellone del torneo 1000, il sorteggio: Sinner pronto all’ennesima sfida con Alcaraz - Nel Masters di Parigi in palio punti pesanti per la corsa al numero 1 con ... Da fanpage.it