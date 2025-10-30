Szczesny spiega il ragionamento che ha fatto per parare il rigore a Mbappé | Era abbastanza ovvio

Il portiere del Barcellona, ex di Roma e Juventus, racconta come si prepara sui tiri dal dischetto e qual è lo studio che dedica ai rigoristi. E svela perché sapeva già dove tuffarsi contro il francese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

