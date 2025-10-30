Sydney Sweeney infiamma il red carpet dell' evento Power of Women 2025

Gazzetta.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attrice 28enne, premiata nel corso della serata, è stata introdotta sul palco dalla collega Sharon Stone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sydney sweeney infiamma il red carpet dell evento power of women 2025

© Gazzetta.it - Sydney Sweeney infiamma il red carpet dell'evento Power of Women 2025

