SWITCH Status Monitor Overlay 1.30 | Nuove Funzionalità Touch e Miglioramenti per il Monitoraggio Hardware su Nintendo Switch
Il popolare overlay homebrew per Nintendo Switch, Status Monitor Overlay, ha appena raggiunto la versione 1.3.0, introducendo funzionalità touch molto richieste e una serie di perfezionamenti che rendono l’esperienza di monitoraggio dell’hardware più fluida e intuitiva che mai. Novità Principali nella Versione 1.3.0. 1. Supporto Touch Screen per le Modalità Principali. La feature più attesa è finalmente qui! Ora puoi utilizzare il touch screen per interagire direttamente con le seguenti modalità dell’overlay: Modalità Mini. Grafico FPS. Contatore FPS. Risoluzioni di Gioco. Come funziona: In queste modalità, puoi temporaneamente trascinare e posizionare l’overlay in qualsiasi punto dello schermo. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
