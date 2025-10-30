SWITCH Status Monitor Overlay 1.30 | Nuove Funzionalità Touch e Miglioramenti per il Monitoraggio Hardware su Nintendo Switch

Gamesandconsoles.net | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il popolare overlay homebrew per Nintendo SwitchStatus Monitor Overlay, ha appena raggiunto la versione  1.3.0, introducendo funzionalità touch molto richieste e una serie di perfezionamenti che rendono l’esperienza di monitoraggio dell’hardware più fluida e intuitiva che mai. Novità Principali nella Versione 1.3.0. 1. Supporto Touch Screen per le Modalità Principali. La feature più attesa è finalmente qui! Ora puoi utilizzare il touch screen per interagire direttamente con le seguenti modalità dell’overlay: Modalità Mini. Grafico FPS. Contatore FPS. Risoluzioni di Gioco. Come funziona:  In queste modalità, puoi temporaneamente trascinare e posizionare l’overlay in qualsiasi punto dello schermo. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

Immagine generica

Approfondisci con queste news

nangongjing1/Status-Monitor-Overlay_Mod - This is an overlay homebrew dedicated to Nintendo Switch. github.com scrive

BadFish-HSrui/Status-Monitor-Overlay-mod - This is an overlay homebrew dedicated to Nintendo Switch. Lo riporta github.com

Cerca Video su questo argomento: Switch Status Monitor Overlay