Svolta storica per la Grappa | il distillato simbolo del Made in Italy ha adesso il suo Consorzio
Una prima volta per uno spirit a Indicazione geografica. Con l'ok del Masaf, l'ente di tutela lavorerà in erga omnes. Il presidente Caffo: "Porte aperte a nuovi ingressi". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il 4 luglio 1776 le Tredici Colonie nordamericane dichiarano l’indipendenza dalla Gran Bretagna. Un nuovo mondo sta nascendo. Dietro questa svolta storica c'è un decennio di tensioni. Nella seconda metà del ‘700, la Gran Bretagna ha consolidato la sua eg - facebook.com Vai su Facebook
Il Pkk lascia la Turchia, svolta storica per il gruppo (e vittoria per Erdogan?) - X Vai su X
Il Consorzio Nazionale Grappa ottiene il riconoscimento: export in crescita - Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, viene ufficialmente riconosciuto il Consorzio nazionale grappa, ... Come scrive msn.com