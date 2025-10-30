Svolta storica per la Grappa | il distillato simbolo del Made in Italy ha adesso il suo Consorzio

Gamberorosso.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una prima volta per uno spirit a Indicazione geografica. Con l'ok del Masaf, l'ente di tutela lavorerà in erga omnes. Il presidente Caffo: "Porte aperte a nuovi ingressi". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

