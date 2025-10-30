Svolta per la piscina di Sant' Elia c?è un?offerta | proposti 440mila euro dalla Icos solo 20mila euro in più di 15 mesi fa

C?è un?offerta, che ora sarà analizzata dalla struttura tecnica comunale, per la vendita della piscina di Sant?Elia. La Icos Sporting Club, società attiva da. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Svolta per la piscina di Sant'Elia, c?è un?offerta: proposti 440mila euro dalla Icos, solo 20mila euro in più di 15 mesi fa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Presso la Sala B del Palazzo del Consiglio regionale, si è svolta una conferenza stampa del centrodestra dedicata alla situazione della piscina comunale del capoluogo lucano Vai su Facebook

Piscina di Sant'Elia, altro buco nell'acqua, bando andato deserto: è l'ottavo dal 2020 ad oggi - La piscina comunale del quartiere Sant'Elia rimane senza gestore: anche la nuova asta, l’ottava tra quelle per la vendita e quelle per la gestione, è andata deserta dopo il flop dello scorso ottobre. Lo riporta quotidianodipuglia.it

Piscina comunale devastata: atto intimidatorio al Sant'Elia - Stavolta chi ha preso di mira la piscina comunale, da tempo chiusa in attesa che siano sciolti i nodi legati alla gestione, puntava anche a intimidire. Secondo quotidianodipuglia.it

Brindisi, sulla piscina di Sant’Elia: «La confusione regna sovrana» - rappresenta l’emblema di come a volte, a Palazzo di Città, la confusione regni sovrana. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it