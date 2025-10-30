Svolta Garlasco Sempio indagato per corruzione | è ufficiale!
Il Tg1 ha annunciato una vera e propria svolta nelle indagini sul delitto di Garlasco: i magistrati non hanno dubbi. Ora l’indagine passerà ad un nuovo livello Ennesima svolta nelle indagini sul delitto di Garlasco. Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato nell’inchiesta bis su Garlasco per concorso nell’omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto nel registro di indagati dalla procura di Brescia per il reato di corruzione. L’anticipazione é stata data dai social del Tg1. – ansa foto – cityrumors.it L’inchiesta era partita nelle scorse settimane ed aveva portato al coinvolgimento dell’ex Procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
