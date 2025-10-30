Sviluppo turistico il Commissario lancia l’imposta di soggiorno
Tempo di lettura: 2 minuti Nel pomeriggio di martedì 21 ottobre 2025, presso la sede del Comune di Avellino, si è tenuta una riunione dedicata alle prospettive di sviluppo turistico della città. Hanno accolto l’invito del Commissario Straordinario del Comune di Avellino, dott.ssa Giuliana Perrotta, le Associazioni di Confesercenti, Confcommercio, Camera di Commercio e Anpa. Assente la Federalberghi. Nel corso dell’incontro è stata sottolineata la necessità di una collaborazione attiva tra l’Ente e gli operatori economici del settore turistico, con l’obiettivo di promuovere eventi e percorsi capaci di mettere in luce le eccellenze del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
